В Госдуму внесут законопроект о ежегодных выплатах семьям к 1 сентября

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми к 1 сентября. Эта мера призвана помочь родителям в приобретении учебников, формы и канцелярии. Инициативу подготовил лидер партии Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.

По словам политика, затраты на сборы детей в школу, колледжи и вузы составляют значительную часть семейного бюджета. Исследования показывают, что только за последний год стоимость ученического набора выросла на 30–35%.

Какие суммы предлагают

На каждого школьника (от 6 до 18 лет) — 28,7 тысячи рублей.

Для студентов вузов и техникумов — от 14,3 тысячи до 21,5 тысячи рублей.

Детям из малоимущих семей — 43 тысячи рублей.

На каждого ребёнка-инвалида (от 6 до 23 лет) — 50,2 тысячи рублей, а до 28-летнего возраста — 21,5 тысячи рублей.

По мнению Миронова, государство должно помочь семьям, так как даже средний набор к 1 сентября сегодня стоит около 28,7 тысячи рублей. Сюда входят одежда, учебные пособия и канцелярские товары, цены на которые в последнее время значительно выросли.