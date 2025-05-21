В Госдуме жёстко ответили на предложение лишать россиян пенсии

Высказывание журналиста Сергея Мардана о возможной отмене пенсий для бездетных россиян вызвало резкую критику со стороны депутатов Госдумы. В разговоре с NEWS.ru член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что подобные предложения недопустимы, даже если они были произнесены в ироничной форме.

По словам парламентария, страховая пенсия по старости не может быть отменена в принципе, вне зависимости от семейного положения гражданина.

«Даже говорить об этом не хотелось бы. Сказано ли это было со злым умыслом, или это была действительно недопустимая ирония — не могу назвать это полной глупостью, но и умностью назвать не могу. Это просто недопустимое высказывание», — подчеркнула депутат.

Бессараб напомнила, что пенсионная система в России построена на страховых принципах и зависит исключительно от трудового стажа и объема страховых взносов. Социальные или демографические критерии, такие как наличие детей, не влияют на право человека на получение выплат.

«Пенсии формируются из трудовой деятельности. Сколько человек заработал, столько он и получает. Пенсии формируются не за социальное положение, не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Это система страховая, и она работает исключительно по количеству и продолжительности официальной трудовой деятельности», — пояснила депутат.

Она также напомнила, что российское законодательство не допускает ухудшения социального положения граждан, и пенсии индексируются ежегодно не ниже уровня инфляции.

Журналист Сергей Мардан ранее в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что, по его мнению, пенсии бездетным гражданам следует отменить. Позже он уточнил, что это была ирония.