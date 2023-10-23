В Госдуме увидели в словах премьера Венгрии признаки глубокого кризиса в НАТО

Жесткие заявления премьера Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины — это завуалированная критика США и признак кризиса в НАТО, считает лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее премьер-министр Венгрии назвал ложью заявления Украины, что она жертвует собой ради Европы или Венгрии и защищает ее. Орбан подчеркнул, что Венгрия может защитить себя вместе с НАТО.

Сергей Миронов отметил, что в заявлении Орбана речь идет не столько об Украине, сколько о выстроенной американцами системе отношений с союзниками.

«Логика у премьера очень простая: почему Венгрия должна платить какой-то Украине за обеспечение своей безопасности, если эту безопасность, как обещали США, должна обеспечивать НАТО? Кстати, Венгрия исправно платит туда взносы. А в ответ получает торговую войну с Россией, которая ей не враг, и даже санкции со стороны киевского режима. Какой в этом интерес Венгрии? А вот интерес США явно читается, хотя и прикрыт ложью об общих ценностях и защите свободного мира», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в ближайшее время на фоне обострения арабо-израильского конфликта США серьезно ограничат военную помощь бандеровцам. Этому же примеру скоро последуют их самые преданные европейские союзники по НАТО, не считая Польши, Венгрии, Словакии, которые уже сократили поставки до минимума.

«США много лет затаскивали европейцев под свой зонтик безопасности, и теперь, когда грянул гром, у них есть только два пути: либо выполнять обещания и вступать в прямой конфликт с Россией во главе с НАТО, либо прекратить подставлять других членов Альянса под ответный российский удар. К первому они не готовы, от второго им будет невыгодно отказываться. Поэтому нынешний курс американцев — это прямой путь к кризису, а затем и к развалу НАТО», — отметил Сергей Миронов.