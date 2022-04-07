В Госдуме рассмотрят право частичного обналичивания маткапитала всем семьям

В России намерены позволить выдавать наличными до 5% материнского капитала всем семьям, имеющим на него право, вне зависимости от дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, рассказала «Известиям» один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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Согласно пояснительной записке к проекту (есть у «Известий»), «средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе.

В нем также отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Предполагается выдавать деньги однократно, уточнила Буцкая.

На использование маткапитала выдается специальный сертификат. Средства можно направить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, социальную адаптацию, интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию матери.

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Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать из средства капитала ежемесячную выплату в размере регионального детского прожиточного минимума. По данным Пенсионного фонда, большая часть людей использует средства на улучшение жилищных условий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Кэш сюда: маткапитал разрешат обналичивать не только малоимущим»