В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

На федеральном уровне в 2025 году массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека не предусмотрено. Тем не менее, ряд регионов назначил такую финансовую поддержку за счёт своих бюджетов. В их число вошла и Рязанская область. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам парламентария, размер и условия выплат зависят от финансовых возможностей и социальных программ конкретного субъекта.

Нилов уточнил, что финансовая поддержка старшее поколение ждёт в Рязанской области, Ненецком автономном округе, Ямале, Приморье, Ярославской и Челябинской области.

В Москве, как отметил депутат, спецвыплаты не запланированы, поскольку они распределены по отдельным программам и чаще всего предоставляются беззаявительно вместе с пенсией.

Помимо денежной помощи, многие регионы организуют праздничные мероприятия и привлекают спонсоров для вручения подарков. Особое внимание в эти дни уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.

Ярослав Нилов подчеркнул, что поддержка пожилых граждан должна быть беспрерывной. Он добавил, что совместно с коллегами предложил ввести унифицированную категорию «Дети Великой Победы» с единым набором выплат и льгот, поскольку сейчас региональная поддержка этой категории сильно различается.

Нилов заявил, что необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, «как, например, это происходит в связи с Днем Победы».