Суббота, 14 октября, 2023
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В Госдуме рассказали, когда съёмка работы ПВО становится преступлением

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Изображение от wirestock на Freepik

Если съёмка помешала работе системы ПВО, автора контента необходимо строго наказывать. Об этом заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Формально в российском законодательстве нет запретов на съемку работы ПВО или беспилотников, но, по мнению Журавлёва, мешающих работе ПВО нужно наказывать.

Впрочем, депутат считает, что и перебарщивать с наказанием не надо, чтобы не уподобиться украинской стороне.

По мнению политика, ВСУ получают сведения о дислокации наших подразделений каждые 30 секунд в реальном времени. Серьёзного вреда от выложенного в соцсети видео в таком случае быть не может.

По данным СМИ, Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видеоматериалы мест обстрела, атак дронов и других военных сведений.

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