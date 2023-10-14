В Госдуме рассказали, когда съёмка работы ПВО становится преступлением

Если съёмка помешала работе системы ПВО, автора контента необходимо строго наказывать. Об этом заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Формально в российском законодательстве нет запретов на съемку работы ПВО или беспилотников, но, по мнению Журавлёва, мешающих работе ПВО нужно наказывать.

Впрочем, депутат считает, что и перебарщивать с наказанием не надо, чтобы не уподобиться украинской стороне.

По мнению политика, ВСУ получают сведения о дислокации наших подразделений каждые 30 секунд в реальном времени. Серьёзного вреда от выложенного в соцсети видео в таком случае быть не может.

По данным СМИ, Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видеоматериалы мест обстрела, атак дронов и других военных сведений.