В Госдуме призвали подвергнуть цензуре некоторые песни Михаила Круга

Депутат Госдумы Ольга Германова высказала мнение, что некоторые песни Михаила Круга, содержащие ненормативную лексику и не соответствующие традиционным ценностям, нельзя свободно публиковать и ставить в эфир. При этом она отметила, что у артиста есть и «достойные, хорошие» произведения.

По мнению парламентария, на песни с «оскорбительными фразами», доступные в интернете, должны быть наложены возрастные ограничения.

Сестра певца Ольга Медведева не согласилась с мнением депутата. В интервью «Абзацу» она посоветовала не зацикливаться на раннем творчестве артиста.

«Михаил пел такие песни, но у него кроме них еще и лирика есть замечательная. Он мелодист, у него тексты глубокие. Что они в самом деле на каком-то мате зациклились? Я возмущаюсь», — заявила Медведева.

Она также отметила, что песни ее брата вообще находятся под запретом в некоторых городах, а по радио их крутят редко, разве что на «Шансоне». По её словам, в Тверской области песни Круга и вовсе запрещены для исполнения.

Медведева напомнила, что «в молодости» ее брата «полстраны сидело, полстраны передачи носило». Это «история, никуда от этого не деться».

В последнее время песни Михаила Круга стали снова популярны, в том числе и среди подростков. В Сети появилось много видео, на которых дети поют и танцуют под его музыку.