В Госдуме представят законопроект о государственном контроле цен на продукты питания

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова намерены внести в Госдуму инициативу, направленную на введение государственного регулирования цен на основные продукты. Соответствующие изменения в Закон о торговле будут рассмотрены в пятницу, сообщает РИА Новости.
Законопроект предполагает создание механизма, который ограничит максимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары. В сопроводительных документах предлагается, чтобы пределы наценок устанавливали высшие органы исполнительной власти субъектов Федерации, не превышая 5% для оптовиков и 15% для ритейлеров от цены производителя.
Он подчеркнул, что рост цен ухудшает финансовое положение граждан, а многие россияне вынуждены тратить более половины дохода на продукты. Если инициатива будет одобрена, средняя стоимость литра молока составит около 44 рублей, что также будет справедливым, по мнению парламентария.