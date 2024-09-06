Пятница, 6 сентября, 2024

В Госдуме представят законопроект о государственном контроле цен на продукты питания

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова намерены внести в Госдуму инициативу, направленную на введение государственного регулирования цен на основные продукты. Соответствующие изменения в Закон о торговле будут рассмотрены в пятницу, сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает создание механизма, который ограничит максимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары. В сопроводительных документах предлагается, чтобы пределы наценок устанавливали высшие органы исполнительной власти субъектов Федерации, не превышая 5% для оптовиков и 15% для ритейлеров от цены производителя.

«По нашему мнению, такое ограничение должно распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капуста, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что рост цен ухудшает финансовое положение граждан, а многие россияне вынуждены тратить более половины дохода на продукты. Если инициатива будет одобрена, средняя стоимость литра молока составит около 44 рублей, что также будет справедливым, по мнению парламентария.

«Постоянное необоснованное завышение цен ухудшает материальное положение граждан и приводит к еще больше обнищанию малоимущих семей», — подытожил лидер партии.

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