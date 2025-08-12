В Госдуме предсказали «отмирание» WhatsApp в России, сравнив его с нелегальным мигрантом 

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что в России WhatsApp скоро начнёт «отмирать», и в этом виновато его руководство. Он сравнил мессенджер с нелегальным мигрантом, который «не уважает законы и творит беспредел».

«WhatsApp начнёт постепенно отмирать. Они сами в этом виноваты, заняв враждебную позицию по отношению к России. По сути, это нелегальный мигрант на территории нашей страны, который пришёл, не уважает наши законы и традиции, и творит здесь беспредел», — сказал Матвейчев.

Депутат также призвал россиян в мессенджерах реже пользоваться бесплатными звонками и чаще отправлять голосовые сообщения, назвав это очень удобным способом общения.

Ранее появилась информация, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 предложили запретить звонки в зарубежных мессенджерах. По их мнению, это позволит вернуть часть трафика в стандартные голосовые звонки и укрепить финансовые показатели компаний.

Кроме того, запрет, по их оценке, поможет снизить уровень кибермошенничества, значительная часть которого связана с WhatsApp и Telegram, а также позволит избежать возможной полной блокировки этих сервисов, устранив ключевые претензии силовых структур.

Ранее о запрете звонков в Telegram и WhatsApp высказалась Екатерина Мизулина.

WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.