В Госдуме предложили запретить раздел денежных средств участников СВО при разводе

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий раздел денежных средств одного из супругов, полученных в связи с участием в боевых действиях, при расторжении брака. Запрет будет действовать на браки, заключенные после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В законопроекте отмечается, что деньги супруга, полученные из-за участия в СВО, являются его личным имуществом и не должны подлежать разделу при разводе. Согласно действующему законодательству, денежные средства являются совместно нажитым имуществом и делятся при разводе пополам между супругами.

Депутаты подчеркнули, что после начала СВО на Украине возросли случаи регистрации брака, мотивированные «корыстными целями». Девушки стали расторгать браки после получения военнослужащими выплат.

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Ранее подобная ситуация произошла в Рязани. Георгий (позывной «Варяг») в апреле 2022 года добровольно ушёл на СВО. Служил в отряде специального назначения «Ахмат». 9 марта рязанец погиб во время операции «Труба» в Курской области.

Ольга Костырко, мать Георгия, считает, что ее сына заманили в любовные сети и предали. Пока он защищал родину, его жена, по словам Ольги, принимала ухаживания от других мужчин, отдыхала с ними на курортах и ни в чем себе не отказывала. В доказательство свекровь показывает фотографии со страницы невестки. Но как только Ангелина узнала о гибели мужа, стала первой претенденткой на выплаты. Подробности по ссылке.