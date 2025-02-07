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Фото с сайта freepik.com
Общество

В Госдуме предложили ввести выходные на Пасху и Троицу

Валерия Мединская

На Пасху Христову и в день Святой Троицы предложили ввести дополнительные выходные. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, сообщил РИА Новости депутат Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия — За правду».

Оба христианских праздника приходятся на воскресенье. Парламентарий предлагает сделать выходными понедельники после великих торжеств.

— День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесём законопроект, — сообщил Гусев.

Он также добавил, что инициатива поспособствует укреплению традиций и даст возможность россиянам провести торжества в кругу семьи.

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Напомним, Пасха Христова в 2025 году приходится на 20 апреля, Троица — на 8 июня.

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