В Госдуме предложили ввести выходные на Пасху и Троицу

На Пасху Христову и в день Святой Троицы предложили ввести дополнительные выходные. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, сообщил РИА Новости депутат Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия — За правду».
Оба христианских праздника приходятся на воскресенье. Парламентарий предлагает сделать выходными понедельники после великих торжеств.
Он также добавил, что инициатива поспособствует укреплению традиций и даст возможность россиянам провести торжества в кругу семьи.
Напомним, Пасха Христова в 2025 году приходится на 20 апреля, Троица — на 8 июня.