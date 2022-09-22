В Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ

Мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для граждан, принимающих участие в СВО — как на добровольной основе, так и в рамках частичной мобилизации, объявленной указом президента от 21 сентября, предложили ввести в Госдуме.

Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. «Известия» ознакомились с копией письма.

Также депутат предложил полный мораторий на оплату ЖКУ и иных услуг, связанных с содержанием единственного жилья одиноких граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, и добровольцев, следует из документа.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо пока не поступило в аппарат правительства. Редакция также направила запрос в Минстрой.

— Президент четко сформулировал задачи правительству и Госдуме — мы должны обеспечить надежный тыл защитникам нашей страны и Донбасса, а также освобожденных от неонацистского режима территорий Украины, — отметил Якубовский.

Добровольцы и люди, принимающие участие в СВО в рамках частичной мобилизации, должны быть уверены, что после решения задач, поставленных верховным главнокомандующим, дома их не будут ждать необоснованные долги, сказал парламентарий.

Власть всегда уделяла особое внимание гражданам, обеспечивающим государственные задачи, и мобилизованные тоже должны быть обеспеченны социальными гарантиями, считает эксперт общественного совета при Минстрое, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Мораторий в части начисления платы за ЖКУ чреват убытками для и без того недофинансированной сферы ЖКХ, отметила член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. На помощь предприятиям ЖКХ часто приходит государство, отметил Рифат Гарипов. Вероятно, в данном случае господдержка организаций ЖКХ может считаться необходимостью, полагает он.

Впрочем, финансовая стабильность организаций сферы ЖКХ от этого не пострадает ввиду незначительной доли (меньше 1%) таких лиц от общего количества конечных потребителей, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Пени дней: в ГД хотят ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ»