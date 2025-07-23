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Новости России

В Госдуме предложили ввести круглогодичный призыв с 2026 года

Алексей Самохин
Фото: министерство обороны РФ, mil.ru

С 2026 года в России могут ввести круглогодичный призыв на военную службу. Соответствующий законопроект 22 июля внесли в Госдуму депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. Нововведение не касается сроков отправки в части, но меняет саму процедуру призыва: медкомиссии, психологический отбор и заседания комиссий будут проходить в течение всего года. Об этом пишет «Лента.ру».

Сейчас призыв проводится дважды в год — весной и осенью. Если поправки примут, подготовительные мероприятия начнутся с 1 января и продлятся до 31 декабря. Сами отправки останутся в привычные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Что изменится для призывников

По словам первого зампреда комитета по обороне Госдумы Андрея Красова, цель инициативы — разгрузить военкоматы и сделать процесс более управляемым. Основные изменения:

призывная комиссия сможет работать круглый год;

медкомиссия и психологический отбор — вне зависимости от сезонов;

решения по призыву можно будет обжаловать до момента отправки.

В Госдуме предложили ввести круглогодичный призыв с 2026 года Новый законопроект предусматривает проведение медкомиссий и заседаний призывных комиссий весь год. Что изменится для призывников — объясняют эксперты.
Андрей Красов

Юристы: будет проще защищать права призывника

Военный адвокат Александр Передрук считает, что нововведение — продолжение весенних реформ, которые закрепили право исполнять решение о призыве в течение года. Это значит, что если у призывника за это время появляются основания для отсрочки или освобождения, он может об этом заявить.

Плюсы для граждан:

больше времени на обжалование решений;

медкомиссия не означает немедленной отправки;

возможность отсрочек станет более гибкой.

Но есть и нюансы. Например, необходимость корректировки отсрочек для педагогов и ИТ-специалистов, которых могут вызывать в военкомат в разгар учебного года или посреди важных проектов.

Адвокат Дмитрий Джулай добавил: теперь призывникам может быть сложнее выехать за границу даже в «перерыв» между кампаниями. Раньше при наличии приписного это было проще.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Эксперты уже прогнозируют дополнительную нагрузку на врачей и сотрудников комиссий. Но в целом депутаты уверены — инициатива повысит качество отбора и уменьшит число жалоб со стороны призывников.

Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор законопроекта Андрей Картаполов.

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