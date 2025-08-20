В Госдуме предложили ужесточить правила въезда в Россию для несовершеннолетних иностранцев

В Государственную Думу внесли законопроект, который ужесточает правила въезда в Россию для несовершеннолетних иностранцев. Авторы инициативы, депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов, предлагают запретить въезд детям без родителей или других взрослых, у которых есть нотариальная доверенность. Об этом пишет «Коммерсант».

Въезд «по доверенности» будет возможен только для учёбы, лечения или временного пребывания, например, для участия в спортивных соревнованиях или туристических поездках. Также предлагается депортировать родителей-иностранцев вместе с их детьми, если у последних нет других законных представителей в России.

По данным депутатов, сейчас несовершеннолетние могут въезжать в страну без сопровождения и оставаться в России без законных представителей. В пояснительной записке утверждается, что некоторые подростки, прибывая под предлогом учёбы, на самом деле ищут работу. Депутаты приводят статистику, согласно которой в первой половине года в России находилось 765 тысяч детей-иностранцев, в основном из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По данным МВД, за 2024 год в центры для несовершеннолетних правонарушителей попало 1,5 тысячи детей из СНГ, чаще всего за нарушения миграционных правил.

Правительство России высказало замечания к законопроекту. В официальном отзыве отмечается, что существующие нормы соответствуют международному праву, а новые правила с доверенностью не решат «проблему безнадзорности» детей.

В правительстве указывают, что в законопроекте не прописан порядок проверки подлинности доверенностей. Кроме того, в приведённой депутатами статистике нет данных о том, по каким причинам дети оказались в России без родителей. Авторы отзыва считают, что инициатива требует «существенной доработки».

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов согласен с тем, что нотариальные доверенности не решат проблему. Он отметил, что, хотя де-юре родителей-мигрантов не обязаны депортировать вместе с детьми, на практике это всегда происходит добровольно.

«Никто здесь детей не бросает, конечно же», — сказал он.