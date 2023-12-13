В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает на пять лет снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение депутатов Госдумы. Соавтором инициативы выступил заместитель руководителя фракции СРЗП Валерий Гартунг.

«На сегодняшний день подавляющее большинство российских граждан могут выйти на пенсию в 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины). Граждане, которые, например, работали на вредных производствах, служили по контракту или попали под увольнение в предпенсионном возрасте, могут воспользоваться этим правом на два года раньше. Для этого их страховой стаж должен быть не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин», – рассказал парламентарий.

Он отметил, что правила досрочного ухода на пенсию на бумаге прописаны очень чётко, но воспользоваться такой возможностью могут немногие.

«Посудите сами. Сегодня многие выпускники вузов оканчивают своё обучение в 23–24 года. В основном только после этого они начинают работать, и с учётом действующих правил, например, мужчины смогут досрочно уйти на пенсию только в 65–66 лет. К этому возрасту они и так пойдут на заслуженный отдых, а значит, указанная норма носит сугубо декларативный характер», – указал Сергей Миронов.

Лидер СРЗП также добавил, что сегодня многие молодые люди с высшим образованием, которые со студенческой скамьи идут работать на вредные производства, всё просчитывают заранее. «Они хорошо понимают, что досрочная пенсия им не светит ни при каких условиях, и совершенно очевидно, что это крайне негативно сказывается на социальном настроении в обществе», – добавил председатель СРЗП.

«Партия «Справедливая Россия – За правду», по сути, предлагает снизить возраст досрочного выхода на пенсию на пять лет. По нашему мнению, мужчины должны иметь возможность воспользоваться этим правом со стажем в 37 лет, а женщины – в 32 года. То есть в этом случае досрочную пенсию мужчины смогут получить примерно в 60 лет, а женщины –в 55 лет. Надеюсь, что коллеги-депутаты из других думских фракций поддержат нашу инициативу», – заключил Сергей Миронов.