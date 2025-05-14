В Госдуме предложили простой способ снизить цены на картошку и фрукты

Минсельхозу необходимо возрождать практику централизованных государственных закупок у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и мелких фермеров, чтобы обеспечить им доступ к рынку. Это поможет вывести на прилавки доступную по цене продукцию вместо «золотой» картошки и ягод по цене деликатесов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Он также раскритиковал заявление главы Минсельхоза Оксаны Лут о том, что она теперь не ест картофель, чтобы «оставлять его на рынке».
Миронов отметил, что на урожайность и цены второй год подряд влияет погодный фактор, в том числе заморозки. Однако, по его словам, у аграриев есть и множество рукотворных проблем:
высокие кредитные ставки из-за политики Центробанка,
рост тарифов ЖКХ,
утилизационный сбор на сельхозтехнику,
отсутствие господдержки для малых производителей.
Он напомнил, что похожая ситуация сложилась и с яблоками: осенью прошлого года в небольших хозяйствах был собран рекордный урожай, но из-за отсутствия доступа на рынок и нехватки хранилищ продукция не попала к потребителям.
Политик призвал не к «самоограничениям» в рационе со стороны министра, а к системным мерам.
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