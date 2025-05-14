В Госдуме предложили простой способ снизить цены на картошку и фрукты

Минсельхозу необходимо возрождать практику централизованных государственных закупок у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и мелких фермеров, чтобы обеспечить им доступ к рынку. Это поможет вывести на прилавки доступную по цене продукцию вместо «золотой» картошки и ягод по цене деликатесов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«У нас сложилась абсолютно позорная ситуация с картофелем. Сейчас его невозможно купить по нормальной цене. Мы завозим его из Египта, Китая (откуда импорт вырос в 25 раз), из Грузии (рост — в 30 раз). За год картофель подорожал втрое», — отметил Миронов.

Он также раскритиковал заявление главы Минсельхоза Оксаны Лут о том, что она теперь не ест картофель, чтобы «оставлять его на рынке».

«Это такое управление отраслью? Может, министр теперь откажется и от фруктов с ягодами — как это уже сделали миллионы граждан, для которых это стало недоступной роскошью. Килограмм малины стоит почти как банка черной икры, клубника подорожала вдвое, яблоки — в полтора раза. И при этом — ни малейшего сезонного снижения цен!» — подчеркнул политик.

Миронов отметил, что на урожайность и цены второй год подряд влияет погодный фактор, в том числе заморозки. Однако, по его словам, у аграриев есть и множество рукотворных проблем:

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высокие кредитные ставки из-за политики Центробанка,

рост тарифов ЖКХ,

утилизационный сбор на сельхозтехнику,

отсутствие господдержки для малых производителей.

«Поборов всё больше, а поддержки — всё меньше. Государство делает ставку исключительно на крупные агрохолдинги. Между тем половина картофеля в России выращивается в ЛПХ и у мелких фермеров. Но их урожай просто гниёт — он не доходит до рынка», — сказал лидер СРЗП.

Он напомнил, что похожая ситуация сложилась и с яблоками: осенью прошлого года в небольших хозяйствах был собран рекордный урожай, но из-за отсутствия доступа на рынок и нехватки хранилищ продукция не попала к потребителям.

«Все необходимые мощности есть только у крупных агрохолдингов, а у них — дефицит и дикие цены», — добавил Миронов.

Политик призвал не к «самоограничениям» в рационе со стороны министра, а к системным мерам.

«Нужно не отказываться от картофеля, а возрождать нормальное управление отраслью, — уверен Миронов. — В Советском Союзе государство осуществляло централизованные закупки у частных хозяйств и фермеров. Эта продукция попадала на рынок, и это сдерживало цены, в том числе и у крупных производителей. Тогда и „золотой“ картошки не будет, и нам не придётся ввозить наш „второй хлеб“ из-за границы. И граждане — вместе с министром — смогут нормально питаться».