В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

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В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» 11 августа планирует внести в нижнюю палату группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В большинстве фракций инициативу поддержали.

По его словам, законопроект будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год.

По мнению Нилова, нынешний уровень минимальной оплаты труда в России занижен, так как прожить на эту сумму месяц проблематично.

Мы считаем, что в России труд недооценен. У ряда регионов есть право устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже федерального. Например, в Москве он на уровне 20 589 рублей, в Санкт-Петербурге — 19 190 рублей. Но это скорее исключение, которое зависит от финансовых возможностей субъектов. В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. рублей. Это крайне низкая величина. Когда миллионы граждан получают такую зарплату за вычетом подоходного налога, это недопустимо, — пояснил депутат.

Согласно представленному «Известиям» финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) проекта, дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей: 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из региональных, 581,3 млрд — из внебюджетного сектора.

Сейчас МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

В свою очередь в Минтруде сообщили об альтернативном законопроекте, который уже прошел общественное обсуждение и внесен в установленном порядке в правительство. По нему прожиточный минимум в 2022 году должен составить 13,6 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Оплата трудна: МРОТ предложили повысить до 20 тыс. рублей