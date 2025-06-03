В Госдуме предложили отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и направить сэкономленные средства на поддержку пожилых россиян. Соответствующий законопроект внесли депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Россия привлекает иностранных граждан возможностью получать социальную пенсию. Хотя ее размер составляет всего около 28% от средней зарплаты, государство продолжает выплачивать эти пенсии иностранцам за счёт бюджета.

Авторы инициативы считают, что такие выплаты создают необоснованную нагрузку на пенсионную систему. Поэтому они предлагают отменить социальную пенсию по старости для иностранцев, чтобы снизить давление на бюджет и вернуть принцип, по которому пенсия должна быть связана с вкладом в развитие страны, а не просто с проживанием в ней.

«С какой стати мы должны платить социальную пенсию мигрантам? Они ведь не трудились десятилетиями на благо России, не восстанавливали страну и не вкладывались в её экономику. Это делал и продолжает делать русский человек. А мигранты приезжают на всё готовое и пользуются нашей социальной системой», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что российские пенсионеры получают чуть больше 15 тысяч рублей, при этом иностранные граждане имеют равные с ними права на социальную пенсию по возрасту. По словам политика, пора прекратить «аттракцион невиданной щедрости» и перераспределить средства в пользу российских граждан.

«Поэтому мы вносим законопроект, который запретит выплату социальных пенсий по старости иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в России, от которых скоро уже не будет прохода», — добавил лидер ЛДПР.

Плюсы и минусы предложения ЛДПР

Плюсы:

Снижение нагрузки на бюджет: Отмена выплат мигрантам может освободить значительные средства.

Перераспределение в пользу россиян: Потенциальное увеличение пенсий для граждан России.

Восстановление «справедливости»: Акцент на том, что пенсия – это заслуга за вклад в развитие страны.

Минусы:

Влияние на миграционную политику: Может снизить привлекательность России для некоторых категорий мигрантов.

Возможные социальные последствия: Изменения могут затронуть тех, кто уже давно проживает в стране и интегрировался в общество.