В Госдуме предложили новую меру поддержки семьям мобилизованных

Депутат ГД РФ от партии «Новые люди» Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой предоставить возможность мобилизованным гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника. Это необходимо для перевода довольствия в адрес семьи, сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил: у прибывающих в зону СВО мобилизованных бойцов не будет технической возможности переводить денежное довольствие родным.
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