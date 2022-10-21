Пятница, 21 октября, 2022
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В Госдуме предложили новую меру поддержки семьям мобилизованных

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Депутат ГД РФ от партии «Новые люди» Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой предоставить возможность мобилизованным гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника. Это необходимо для перевода довольствия в адрес семьи, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил: у прибывающих в зону СВО мобилизованных бойцов не будет технической возможности переводить денежное довольствие родным.

– Выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счёту на имя конкретного родственника, – убеждён Леонов.

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