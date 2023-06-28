Среда, 28 июня, 2023
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В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

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Изображение от mdjaff на Freepik

В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовила фракция ЛДПР.

Как сообщают «Известия», Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если магазины раздадут их населению бесплатно. 

Сейчас торговые сети имеют возможность не уплачивать НДС только с тех товаров, которые не реализованы, то есть выброшены. Как отмечают депутаты, предложенные поправки позволят решить проблемы последующей переработки товаров и их нехватки у отдельных граждан. При этом магазинам будет выгодно не утилизировать продукты, а бесплатно передавать их населению.

По словам журналистов, из списка товаров, которые могут быть переданы населению, депутаты предлагают исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

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