В Госдуме предложили изменить условия получения красного аттестата

Депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил изменить условия получения красного аттестата, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий отметил, что ценность такого аттестата сейчас не велика, так как вузы самостоятельно определяют его вес при поступлении. В столичных учебных заведениях обладателю документа начисляют всего по 3-5 баллов, столько же, сколько и за сдачу норм ГТО.

— Стимул сражаться за пятерки не очень хорош сам по себе, но большая ценность отличного аттестата может помочь нивелировать неудачи на ЕГЭ, — заявил депутат.

Алтухов считает, что при выдаче красного аттестата нужно учитывать не только отметки за 9-11 класс, но и внеурочную деятельность школьника, участие в волонтёрских проектах, олимпиадах, научных конференциях.

Это поможет убрать коррупционную составляющую, при которой тихие хорошисты с большими связями превращаются по звонку в золотых медалистов.