В Госдуме предложили давать дополнительный выходной родителям детей до 18 лет

В России предложили раз в месяц предоставлять дополнительный выходной одному из работающих родителей, воспитывающих детей до 18 лет. С такой инициативой в Министерство труда и социальной защиты РФ обратился депутат Государственной думы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, сообщает Life.ru.

По мнению законодателя, этот выходной позволит родителям активнее участвовать в воспитании и развитии своих детей.

Как отметил Евгений Марченко, введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей, а также формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.