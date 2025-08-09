Фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о дополнительном отпуске для работающих россиян, занимающихся физкультурой и спортом. Инициатива предполагает предоставление как минимум одного дополнительного оплачиваемого дня отдыха в год, сообщает телеграм-канал партии.

Авторы инициативы считают, что это станет хорошим стимулом для граждан заниматься спортом и, в частности, участвовать в комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). По словам Леонида Слуцкого, это поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«Здоровых людей станет больше, а пациентов больниц и поликлиник — меньше. И это не «маниловщина», а вполне достижимая цель», — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что подобными инициативами ЛДПР стремится сформировать культуру заботы о здоровье, которая станет приоритетом государственной политики.

Законопроект был направлен на заключение Правительства 9 августа 2025 года.