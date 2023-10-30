В Госдуме предложили дать возможность контрактникам и мобилизованным пользоваться лучшими санаториями страны

Предоставить контрактникам, мобилизованным гражданам для участия в СВО и членам их семей возможность отдыхать и лечиться в санаториях и домах отдыха федеральных органов власти предлагает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Законопроект по данному вопросу депутаты СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы. Соавтором инициативы выступил депутат СРЗП Александр Ремезков.

«Социальная поддержка мобилизованных, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и членов их семей является безусловным приоритетом государства. При этом приходится отмечать, что помощь добровольцам и мобилизованным чаще всего оказывается на региональном уровне», — рассказал парламентарий.

«Депутаты СРЗП считают, что государство в короткие сроки должно мобилизовать все усилия и организовать систему их поддержки на федеральном уровне. Для этого мы предлагаем предоставить им возможность отдыхать и проходить санаторно-курортное лечение в санаториях, пансионатах, на турбазах, в домах отдыха и детских оздоровительных лагерях федеральных органов власти. Это лучшие в стране санатории, и они должны стать доступны для всех участников СВО и членов их семей», — заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду».

«Отмечу, что возможность отдыхать в таких санаториях сегодня есть у военнослужащих, и мы предлагаем предоставить точно такие же права контрактникам, мобилизованным, бойцам добровольческих формирований и членам их семей», — подчеркнул Сергей Миронов.

Он также напомнил об инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» о введении электронного сертификата для демобилизованных участников СВО, с помощью которого бойцы должны получать помощь в любых медучреждениях страны.

«Оформлять сертификат мы предлагаем через портал «Госуслуги», чтобы потом его владельцы смогли выбирать подходящее медучреждение независимо от формы собственности. Оплачивать реабилитацию и лечение необходимо по линии недавно созданного фонда «Защитники Отечества», — заключил Сергей Миронов.