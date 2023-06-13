В Госдуме предложили бесплатно набирать отличников в технари

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев уверен, что власти должны вернуть лучшее, что было в советской образовательной системе, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что за последние годы в российском образовании много потеряно: дипломы получают не те, кто хорошо учится, а те, кто готов за них заплатить.

России же как никогда нужны высококлассные специалисты, уверен Гусев. Среди них и технари, и ученые.

Депутат уверен, что обучать специалистов для стратегических отраслей необходимо бесплатно. Отбор студентов на престижные технические направления также должен стать бесплатным.