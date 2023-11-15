Среда, 15 ноября, 2023
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В Госдуме попросили официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ

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В Государственной Думе попросили Роскомнадзор официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ, сообщает ТАСС.

По словам вице-спикера парламента Владислава Даванкова, россияне стали чаще присылать заявление в Роскомнадзор и правоохранительные органы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за изображений радуги.

Из-за этого многие опасаются использовать изображение радуги.

Даванков напомнил об утверждённых Роскомнадзором критериях о пропаганде ЛГБТ, в которых нет однозначного указания на возможность привлечь к ответственности за радугу.

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