Четверг, 29 июня, 2023
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В Госдуме поддержали идею повышения НДФЛ для богатых россиян

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Фото PxHere

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала достойным предложение повысить НДФЛ для богатых граждан.

Изменения могут коснуться россиян, зарабатывающих больше 25 миллионов – для них налог вырастет с 13% до 20%. При этом для граждан, чей месячный доход равен или ниже МРОТ, Бессараб предложила отменить подоходный налог. По словам депутата, это поможет найти баланс в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее ЛДПР разработала и направила на отзыв в правительство законопроект об отмене НДФЛ для граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. 

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