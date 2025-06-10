В Государственной думе рассматривается возможность увеличения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 35% для граждан с доходами свыше 240 миллионов рублей в год. Об этом сообщила NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

По её словам, речь идёт не о всеобщем повышении налогов, а только о введении более высокой ставки для сверхвысоких доходов. Сейчас для таких доходов действует ставка 22%. Введение прогрессивной шкалы уже дало определённый эффект, но, по мнению депутата, есть потенциал для дальнейшего изменения подходов к налогообложению наиболее обеспеченных граждан.

— Сейчас обсуждается, чтобы доходы свыше 240 миллионов рублей облагались по ставке 35%. Но никакого всеобщего повышения налогов быть не должно, — подчеркнула Дмитриева.

Депутат также отметила, что наибольшие сверхприбыли сегодня фиксируются в банковском и финансовом секторах. По её мнению, есть резервы для повышения налогов в отношении сверхрентабельных производств. Вместе с тем, она заявила о необходимости снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

Ранее с похожей инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он предложил установить ставку НДФЛ в размере 35% для россиян с доходом выше 500 миллионов рублей в год. Кроме того, Миронов считает, что для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог следует полностью отменить.