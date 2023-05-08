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Понедельник, 8 мая, 2023

В Госдуме объяснили, за что можно получить штраф в собственной квартире

7info7
Изображение от ededchechine на Freepik

Существует пять нарушений, за которые можно получить штраф в собственной квартире. Их перечислил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Никита Чаплин.

Во-первых, речь идёт о громком шуме. В запрещённое региональным законодательством время ни в коем случае нельзя шуметь даже в собственной квартире. За это грозят санкции в виде штрафов. Во-вторых, получить штраф можно за незаконную перепланировку.

– Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей, — пояснил депутат.

Собственники квартир обязаны использовать их только для проживания. Ни в коем случае нельзя организовывать в квартирах отели и хостелы, а также магазины. За это также предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей и запрет на ведение предпринимательской деятельности.

Ещё один запрет распространяется на курение на балконе.

– Если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, то вас могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей, – рассказал парламентарий.

Также если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь и тараканов в своей квартире, то им грозит штраф до трех тысяч рублей, добавил депутат.

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