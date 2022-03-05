В Госдуме не поддержали закон о возможности убивать бездомных животных

Проблему бездомных животных в России будут решать с помощью стерилизации, а не умерщвления. Такую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными» после консультаций с РАН, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Депутат напомнил, что от ряда регионов сегодня звучат предложения вернуться к практике умерщвления бездомных животных.
Кроме того, по его словам, на законодательном уровне у регионов должно появиться право самим определять: держать ли стерилизованных животных в приютах пожизненно, как это делает Москва, или, если они не проявляют агрессии, возвращать в естественную среду обитания — такой опыт есть у Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
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