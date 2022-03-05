В Госдуме не поддержали закон о возможности убивать бездомных животных

Проблему бездомных животных в России будут решать с помощью стерилизации, а не умерщвления. Такую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными» после консультаций с РАН, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Владимир Бурматов.

— Этот метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных сегодня уже используется в ряде субъектов. Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано. Коллеги из РАН в своем ответе на наш запрос это подтвердили, — пояснил парламентарий «Известиям».

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Депутат напомнил, что от ряда регионов сегодня звучат предложения вернуться к практике умерщвления бездомных животных.

— Но, во-первых, это противоречит гуманистической концепции закона об ответственном обращении с животными. Во-вторых, в своем заключении российские ученые подтвердили, что бороться с популяцией с помощью такого метода неэффективно. Поэтому никакого возвращения к эвтаназии в приютах не будет, — подчеркнул Бурматов.

Кроме того, по его словам, на законодательном уровне у регионов должно появиться право самим определять: держать ли стерилизованных животных в приютах пожизненно, как это делает Москва, или, если они не проявляют агрессии, возвращать в естественную среду обитания — такой опыт есть у Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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