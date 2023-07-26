Среда, 26 июля, 2023
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В Госдуме назвали куклу Барби «вредной» для детей

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Фото: Pxhere

Нашумевшая премьера фильма «Барби» вызвала массу обсуждений в обществе.

Так, психолог Анна Циркунова заявила, что ценности, которые продвигает популярная игрушка, являются деструктивными и несут нездоровую культуру восприятия: «Вместо Барби в пример можно взять героинь русских народных сказок: Василису Премудрую, Марью Искусницу. Они отличаются мудростью, уважением к себе и своим способностям, отзывчивостью, умом и смекалкой, пониманием своей силы», — уточнила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, идеальная внешность куклы демонстрирует параметры, невозможные в реальной жизни – от этого у девочек рождаются неуверенность и жестокое отношение к себе, чувство несоответствия. 

С мнением о вреде Барби согласился и депутат госдумы Виталий Милонов. По его мнению, российская культура богата героями и персонажами, достойными большего внимания, в то время как Барби — специфическая американская «пинап-девочка». «Но это не значит, что мы сражаемся с Барби. Скорее, я бы высказал сожаление, что родители считают, будто Барби для их детей — это что-то полезное. Но, конечно, объявлять «Крестовый поход» на кукол мы не собираемся», — отметил парламентарий.

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