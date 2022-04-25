В Госдуме намерены расширить реестр иноагентов до их родственников

В единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если будут признаны аффилированными с ними лицами и получать какую-либо финансовую или имущественную помощь. Такая норма содержится в новом тексте законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», узнали «Известия» в понедельник, 25 апреля.
В ближайшие дни он будет внесен в Госдуму (ГД) представителями фракций и сенаторами, которые входят в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Эту информацию подтвердил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Андрей Луговой.
Он напомнил, что до сих пор поправки об иноагентах вносились в целый ряд законов: об НКО, об общественных объединениях, о СМИ и других. Теперь регулировать все эти нормы будет один закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
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