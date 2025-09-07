В Госдуме хотят сократить рабочую пятницу за счет работы в другие дни

Сокращенный рабочий день по пятницам может быть закреплен законодательно, но только при условии отработки выпавшего времени в другие дни. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Комментируя идеи перехода в России на сокращенную рабочую неделю, он отметил, что этот процесс возможен только постепенно и с учетом баланса.

«В качестве примера — вместе с коллегами я внес законопроект о введении короткой пятницы. Но выпадающий час нужно компенсировать, распределив его на понедельник, вторник, среду и четверг», — сказал Нилов.

По его словам, сделать это можно разными способами: сократить обеденный перерыв или немного задержаться на работе в другие дни, чтобы восполнить недостающий час. Депутат подчеркнул, что это важно для сохранения баланса между трудом и отдыхом, ведь «весь Трудовой кодекс построен именно на балансе».

В настоящее время Трудовой кодекс РФ не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня в пятницу. Такое решение может вводиться только по усмотрению работодателя.