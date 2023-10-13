В Госдуме готовят законопроект о запрете рынка эзотерических услуг

В Госдуме начали готовить законопроект о запрете рынка эзотерических услуг. Об этом в пятницу, 13 октября, говорили в эфире телеканала «Москва 24».

С журналисткой беседовали представители двух сторон: ведический астролог Дарья Легина и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Легина считает, что запрет оккультных услуг заставит магов, экстрасенсов уйти в подполье. В качестве примера девушка привела сухой закон — люди пить не перестали, спиртное покупали у нелегальных производителей.

Астролог зарегистрирована, платит налоги. По её словам, вреда клиентам не делает, регулярно направляет их в церковь.

Виталий Милонов категорично выступает за запрет экстрасенсов. По его мнению, такие люди либо мошенники, либо психически больные люди.

Милонов уверен, что представители оккультных наук приносят вред, обещая чудо, когда человеку надо работать над собой, сходить в церковь.

Выяснилось, что по гороскопу Милонов «никто» — как православный человек он не верит в него.