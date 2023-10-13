Пятница, 13 октября, 2023
На главнуюНовости мира

В Госдуме готовят законопроект о запрете рынка эзотерических услуг

7info
Изображение от atlascompany на Freepik

В Госдуме начали готовить законопроект о запрете рынка эзотерических услуг. Об этом в пятницу, 13 октября, говорили в эфире телеканала «Москва 24».

С журналисткой беседовали представители двух сторон: ведический астролог Дарья Легина и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Легина считает, что запрет оккультных услуг заставит магов, экстрасенсов уйти в подполье. В качестве примера девушка привела сухой закон — люди пить не перестали, спиртное покупали у нелегальных производителей.

Астролог зарегистрирована, платит налоги. По её словам, вреда клиентам не делает, регулярно направляет их в церковь.

Виталий Милонов категорично выступает за запрет экстрасенсов. По его мнению, такие люди либо мошенники, либо психически больные люди.

Милонов уверен, что представители оккультных наук приносят вред, обещая чудо, когда человеку надо работать над собой, сходить в церковь.

Выяснилось, что по гороскопу Милонов «никто» — как православный человек он не верит в него.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах