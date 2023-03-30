В Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию многодетных отцов

В Государственной думе готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Им хотят снизить пенсионный возраст на три года от положенного по закону. Документ внесет депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.

«Цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию. Будем обсуждать мой законопроект в межфракционной группе, особенно, думаю, вызовет дискуссию вопрос критериев признания добросовестного выполнения отцовского долга. Подобные законы необходимо принимать с учетом разных мнений, основанных на опыте», — рассказал «Известиям» Александр Спиридонов.

Законодатель предлагает разрешить этой категории россиян выход на заслуженный отдых на три года раньше положенного срока. Уточняется, что проект затронет и тех отцов, у которых есть усыновленные дети. Документ рассчитывают представить в нижнюю палату планируют до конца весенней сессии, добавил депутат.

По оценке общественников, принятие закона может затронуть 1,5 млн человек. При этом даже при их среднем доходе в 32 тыс. рублей такое нововведение приведет к небольшому «бюджетному стрессу», считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Пенсионная реформа 2019–2028 годов предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста граждан РФ от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Однако женщины с тремя детьми сегодня вправе рассчитывать на пенсию с 57 лет, с четырьмя — с 56-и, а матери пятерых детей — с 50 лет.

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Отец и дети: в ГД готовят законопроект о раннем выходе на пенсию многодетных пап