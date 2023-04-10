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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Госавтоинспекции Рязанской области уточнили данные по смертельному ДТП в Пронске

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В субботу, 8 апреля, в рабочем посёлке Пронск произошло смертельное ДТП. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё произошло около 22:30 возле дома 68 по улице Плотно-Пушкарская. За рулём Volkswagen Golf находился 27-летний местный житель. По предварительной информации, он не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм водитель погиб на месте.

Ведётся проверка случившегося.

В Госавтоинспекции Рязанской области уточнили данные по смертельному ДТП в Пронске
В Госавтоинспекции Рязанской области уточнили данные по смертельному ДТП в Пронске

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