В Госавтоинспекции Рязанской области уточнили данные по смертельному ДТП в Пронске

В субботу, 8 апреля, в рабочем посёлке Пронск произошло смертельное ДТП. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё произошло около 22:30 возле дома 68 по улице Плотно-Пушкарская. За рулём Volkswagen Golf находился 27-летний местный житель. По предварительной информации, он не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм водитель погиб на месте.

Ведётся проверка случившегося.