В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с фурой и автокраном в Спасском районе

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала обстоятельства массового ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 14 июля.
В пресс-службе Управления МВД России по Рязанский области информируют: авария произошла на 232-м километре трассы М5 в Спасском районе.
По предварительной информации, 61-летний житель Михайлова за рулём «КС 45717К ЗР» допустил касательное столкновение с автомобилем «Рено Кангу» под управлением 34-летнего жителя Москвы, а затем столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бэнц Аксор» под управлением 32-летнего жителя Пензенской области.
В итоге водитель «Мерседеса» получил травмы. Ему потребовалась госпитализация.
По факту произошедшего проводится проверка.