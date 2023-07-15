В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с фурой и автокраном в Спасском районе

Украинские военные на недлительное время могут взять Белгород, предположил в интервью с «Украиной.ру» эксперт Петр Акопов. По его мнению, в таком случае боевые действия перейдут в другое качество. «Они (ВСУ. – Прим. Ред.) могут собрать кулак и пойти на Белгород и даже. Может быть, взять его в какой-то момент»,...