В Госавтоинспекции рассказали, какие ДТП чаще всего происходят в Рязанской области

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин поделился информацией о том, что за прошедшее время в Рязанской области произошло 541 транспортное происшествие. Показатели ДТП снизились на 8%, но при этом увеличился уровень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Сергей Москвин рассказал, что обеспечение безопасности дорожного движения является очень актуальной задачей, которая требует активных действий по снижению тяжести их последствий. Наиболее острыми проблемами являются вождение в нетрезвом виде, управление несовершеннолетних мототранспортным средством, средства мобильного передвижения. 55% ДТП, в которых пострадали люди, произошли на федеральных дорогах. 90% всех происшествий заключается в столкновении автомобилей, наездах на пешеходов и съездах с дороги. Большинство трагедий происходит из-за того, что водители выезжают на встречную полосу, не соблюдают правила соответствия скоростного режима и обгона.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать все установленные правила дорожного движения. При переходе дорог и вблизи них необходимо быть предельно дисциплинированными.