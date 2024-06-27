Четверг, 27 июня, 2024

В Госавтоинспекции рассказали, какие ДТП чаще всего происходят в Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин поделился информацией о том, что за прошедшее время в Рязанской области произошло 541 транспортное происшествие. Показатели ДТП снизились на 8%, но при этом увеличился уровень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Сергей Москвин рассказал, что обеспечение безопасности дорожного движения является очень актуальной задачей, которая требует активных действий по снижению тяжести их последствий. Наиболее острыми проблемами являются вождение в нетрезвом виде, управление несовершеннолетних мототранспортным средством, средства мобильного передвижения. 55% ДТП, в которых пострадали люди, произошли на федеральных дорогах. 90% всех происшествий заключается в столкновении автомобилей, наездах на пешеходов и съездах с дороги. Большинство трагедий происходит из-за того, что водители выезжают на встречную полосу, не соблюдают правила соответствия скоростного режима и обгона.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать все установленные правила дорожного движения. При переходе дорог и вблизи них необходимо быть предельно дисциплинированными.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

День молодёжи в Рязани: большая программа и споры в соцсетях

В Спасский район много лет прилетают аисты

«Я хотела, чтобы все ужаснулись»: певица MARGO рассказала о пластических операциях

Жительница Касимова отметила 100-летний юбилей

Александр Шепс высказался о новом мистическом реалити «Место силы» на ТНТ

«Режут раковую опухоль»: ВС РФ начали атаки на новом направлении

Не менее 22 километров теплосетей отремонтируют в Рязани за лето

Мошенники начали применять новую схему с «генералом ФСБ» и Украиной

Рязанский медуниверситет вошёл в сотню лучших вузов России по версии «Интерфакса»

Игнатов и Трусова подали заявление в загс

Град размером с черешню выпал в Кадомском районе

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

Новости Рязани
7 июля состоится экологическая акция по уборке зеленой зоны в районе улицы Березовой.

День молодёжи в Рязани: большая программа и споры в соцсетях

Акценты
В этом году мероприятие стало особенно заметно в информационном поле, благодаря выбору хедлайнера. Им станет исполнитель Chris Yank.

В Спасский район много лет прилетают аисты

Новости Рязани
В каждой из пар аистов уже подрастают от двух до четырех птенцов.

«Я хотела, чтобы все ужаснулись»: певица MARGO рассказала о пластических операциях

Новости мира
27 июня в студии программы «УТРО.ТНТ» (16+) у ведущих утренней программы: Ольги Серябкиной, Антона Кутузова, Ксении Николаевой и Катерины Решновой побывали сразу два звёздных гостя

Жительница Касимова отметила 100-летний юбилей

Новости Касимова
Ее поздравил глава администрации Касимова Иван Бахилов.