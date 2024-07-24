Среда, 24 июля, 2024

В Госавтоинспекции по Рязанской области представили нового заместителя начальника

Автор: 7info7

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фото Госавтоинспекции Рязанской области

В Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области представили нового заместителя начальника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

Новым заместителем стал подполковник полиции Сергей Цыплаков, который ранее занимал должность командира отдельного специализированного батальона ДПС. Он был назначен на новую должность приказом начальника УМВД России по Рязанской области. Его предшественник ушел на повышение в другой регион страны.

Заместитель начальника УМВД подчеркнул, что опыт Сергея Цыплакова в сфере Госавтоинспекции окажет положительное влияние на работу Управления.

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