В городе Сасово продолжается строительство здания школы № 1. В рамках партийного проекта «Новая школа» в Рязанской области создано более 5 000 дополнительных учебных мест.

Я с уверенностью могу сказать, что за весь постсоветский период нашей системе образования не уделяли столько внимания, как в последние годы. Большинство современных политиков для решения проблем отрасли не может предложить ничего, кроме критики ЕГЭ. И только партия «Единая Россия» не тратит время на пустые разговоры, а занимается конкретным делом, – убеждена отличник народного просвещения, бывший директор школы № 3 города Сасово Светлана Сарычева.

Она отметила, что за последние пять лет только в рамках партийного проекта «Новая школа» в Рязанской области было создано более 5 000 дополнительных учебных мест. Строятся новые детские сады. Капитально ремонтируются спортивные залы и школы искусств, в том числе в малых городах Рязанской области.

Именно по инициативе «Единой России» все ученики младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а классные руководители начали получать доплату за свою нагрузку.

А посмотрите, какое роскошное здание строится у нас в Сасове для школы № 1! Мы в свое время о таком и мечтать не могли. А сегодня сказка на наших глазах становится былью, – подчеркнула Светлана Сарычева.

Проектом предусмотрены три спортзала, тир, две библиотеки, огромная столовая, оснащенный самым современным оборудованием актовый зал. Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, член фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрей Макаров на встрече с губернатором Рязанской области, секретарем регионального отделения партии Николаем Любимовым попросил ускорить сроки возведения здания.

Нам удалось перенести сроки строительства школы в городе Сасово на два года. Очень хотелось бы, чтобы те богатые традиции, которые сложились в ней, ожили как можно раньше. Если есть возможность, нужно ускориться, но не в ущерб качеству, – сказал Андрей Макаров.

Глава региона отметил, что технические возможности для ускорения сдачи объекта есть, и пообещал строителям оказать всестороннюю поддержку.

Скоро у нас состоятся выборы депутатов Государственной Думы. В последнее время мы слышим все больше красивых обещаний от самых разных кандидатов. Но лично я предпочитаю верить не словам, а реальным делам. Поэтому выбираю «Единую Россию», – заявила Светлана Сарычева.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 08.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».