В городе Сасово продолжается строительство здания школы № 1. В рамках партийного проекта «Новая школа» в Рязанской области создано более 5 000 дополнительных учебных мест.
Она отметила, что за последние пять лет только в рамках партийного проекта «Новая школа» в Рязанской области было создано более 5 000 дополнительных учебных мест. Строятся новые детские сады. Капитально ремонтируются спортивные залы и школы искусств, в том числе в малых городах Рязанской области.
Именно по инициативе «Единой России» все ученики младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а классные руководители начали получать доплату за свою нагрузку.
Проектом предусмотрены три спортзала, тир, две библиотеки, огромная столовая, оснащенный самым современным оборудованием актовый зал. Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, член фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрей Макаров на встрече с губернатором Рязанской области, секретарем регионального отделения партии Николаем Любимовым попросил ускорить сроки возведения здания.
Глава региона отметил, что технические возможности для ускорения сдачи объекта есть, и пообещал строителям оказать всестороннюю поддержку.
Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 08.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».