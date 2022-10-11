В Горьковской библиотеке ветеран МВД представил книгу о родной Солотче

Краевед, подполковник милиции в отставке Юрий Валерианович Люхин 8 октября презентовал в краеведческом отделе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького книгу «Моя Солотча».

Презентация прошла в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», – сообщили в УМВД по Рязанской области.

Подполковник милиции вышел на пенсию с должности руководителя службы кадров отдела МВД по Рыбновскому району. На заслуженном отдыхе Юрий Валентинович занялся краеведением и в качестве внештатного корреспондента публиковал материалы по истории родного края и о судьбах земляков в «Рязанских ведомостях» и «Областной рязанской газете».

Юрий Валерианович – уроженец Солотчи, и этот посёлок занимает особое место в его изысканиях. В книге «Моя Солотча» собраны документальные материалы по истории Солотчи, Солотчинского района Рязанской области, а также сведения о возникновении поселения и топонима села. Внимание уделено материалам, посвящённым участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, знатным землякам. Также рассказывается о пребывании К.Г. Паустовского в Солотче, описывается жизнь и деятельность известного художника-гравёра, академика И.П. Пожалостина и его семьи. Издание проиллюстрировано редкими фотографиями.

На презентации книги Юрий Валентинович Люхин рассказал о замысле и процессе создания произведения и поделился своими воспоминаниями. Большую помощь в издании книги оказал главный редактор «Областной рязанской газеты» Николай Семёнович Кириллов.

На мероприятии присутствовали краеведы, гости фестиваля и сотрудники библиотеки.

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