В горящей квартире на улице Новаторов погибла женщина

Пожар в жилом доме на улице Новаторов в Рязани унёс жизнь человека. Такие сведения обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщается, что утром 8 декабря в девятиэтажной «панельке» загорелась двухкомнатная квартира. Сообщение о пожаре поступило в 04.05. К месту происшествия выехали 12 человек личного состава государственной противопожарной службы и 4 автомобиля.

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