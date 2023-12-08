Пятница, 8 декабря, 2023
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В горящей квартире на улице Новаторов погибла женщина

7info7
Изображение от ArthurHidden на Freepik
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Пожар в жилом доме на улице Новаторов в Рязани унёс жизнь человека. Такие сведения обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщается, что утром 8 декабря в девятиэтажной «панельке» загорелась двухкомнатная квартира. Сообщение о пожаре поступило в 04.05. К месту происшествия выехали 12 человек личного состава государственной противопожарной службы и 4 автомобиля.

Огонь повредил комнату и часть балкона, площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожар унёс жизнь женщины 1953 года рождения

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