Понедельник, 6 октября, 2025
11.9 C
Рязань
Происшествия

В горевшем нежилом доме в Рязани обнаружен труп

Алексей Самохин
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

На месте пожара в нежилом доме в Рязани обнаружен труп. Личность погибшего устанавливается. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, возгорание в 2-этажном нежилом доме случилось 3 октября в 01:18. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины, 11 человек. 

В 01:29 пожар локализован, в 02:11 — ликвидирован. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. 

На прошлой неделе рязанка жаловалась в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова на расселённые дома по улице Весенней, в которых сейчас никто не живёт.

— Ходить рано утром и вечером страшно и опасно, примите меры, огородите территорию, — просит рязанка.

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.

Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона прибудет в Рязань

Ковчег со святыней доставят из Богословского монастыря. Он будет находиться в Крестовоздвиженском храме с 10 октября по 7 ноября.

«Бурановские бабушки» покинули шоу «ВИА Суперстар!» после «Любимого хита»

В пятом выпуске участники исполнили композиции, которые им очень нравятся, но никогда не звучали в их репертуаре на большой сцене.

Будем переживать последние времена: пугающее пророчество старца Илариона сбывается в наши дни

По словам монаха, мы даже не можем представить, насколько будет трудно.

МХК «Рязань-ВДВ» стартовал в Первенстве НМХЛ с двух домашних побед

4 и 5 октября на главное арене Дворца спорта «Олимпийский» рязанцы встречались с хоккеистами МХК «Белгород» и выиграли обе встречи — 6:1 и 5:2

В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

В Оке под Рязанью утонула «Нива», водитель погиб 

О смерти человека сообщили волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, принимавшие участие в извлечении транспорта из воды.

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

В Скопине грузовик после столкновения с легковушкой сбил пешехода и врезался в здание

В городе Скопине Рязанской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств и пешехода.

Наставники программы «ГЕРОИ62» приступили к работе со стажерами

Участники второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» приступили к этапу стажировок под руководством своих наставников.

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Рязанской области

Процессуальная проверка: назначены экспертизы после смертельного пожара в Рязанской области

7info разыгрывает билеты на полуфинал КВН

Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

«Мобилизованного» на Украине кота Степу вернули хозяйке

Домашнего кота Степу, которого забрали сотрудники территориального центра комплектования...

«112»: в Москве госпитализировали экстрасенса Кашпировского

В одну из больниц Москвы доставили экстрасенса Анатолия Кашпировского,...