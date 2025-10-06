В горевшем нежилом доме в Рязани обнаружен труп

На месте пожара в нежилом доме в Рязани обнаружен труп. Личность погибшего устанавливается.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, возгорание в 2-этажном нежилом доме случилось 3 октября в 01:18. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины, 11 человек.

В 01:29 пожар локализован, в 02:11 — ликвидирован. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

На прошлой неделе рязанка жаловалась в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова на расселённые дома по улице Весенней, в которых сейчас никто не живёт.

— Ходить рано утром и вечером страшно и опасно, примите меры, огородите территорию, — просит рязанка.