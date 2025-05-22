В голове у монумента «Родина-Мать» в Волгограде умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Об этом, ссылаясь на источник, пишет телеграм-канал 112.

Автор сообщения пишет, что Чесноков был в составе экскурсии, хотя местные жители говорят, что организованные группы туда давно не водят.

Академик РАЕН поднялся на самый верх, там ему стало плохо. У мужчины прихватило сердце, он умер до приезда скорой помощи.

Точную причину смерти назовут после вскрытия.