В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли труп

Труп мужчины обнаружили в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, умерший был участником экскурсии, которая проходила на территории памятника. Тело лежало в небольшом помещении с деревянным полом и лавочкой, попасть в которое можно через люк.

Пока неизвестна точная причина смерти человека. Предполагают, что он мог оступиться и неудачно упасть.

SHOT пишет, что мужчина был пожилой, ему могло стать плохо во время экскурсии.