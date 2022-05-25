В ГКБ №11 Рязани прошли мероприятия в честь Всемирного дня щитовидной железы

25 мая, во Всемирный день щитовидной железы, в Городской клинической больнице №11 все желающие жители Рязани и Рязанской области могли пройти обследование и получить консультацию врача, а также прослушать лекцию о здоровье щитовидной железы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Специалисты больницы отметили, что мероприятие вызвало интерес среди горожан: более ста человек прошли обследование, столько же посетили лекционную часть. Врачи рассказали, что у половины пациентов выявили патологии, которые в дальнейшем требуют более тщательного обследования.