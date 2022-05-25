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Среда, 25 мая, 2022

В ГКБ №11 Рязани прошли мероприятия в честь Всемирного дня щитовидной железы

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7info
7info

В ГКБ №11 Рязани прошли мероприятия в честь Всемирного дня щитовидной железы

25 мая, во Всемирный день щитовидной железы, в Городской клинической больнице №11 все желающие жители Рязани и Рязанской области могли пройти обследование и получить консультацию врача, а также прослушать лекцию о здоровье щитовидной железы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Специалисты больницы отметили, что мероприятие вызвало интерес среди горожан: более ста человек прошли обследование, столько же посетили лекционную часть. Врачи рассказали, что у половины пациентов выявили патологии, которые в дальнейшем требуют более тщательного обследования.

«Мы рады, что получили такой отклик и обратили внимание жителей города на здоровье щитовидной железы. Все, кто пришли, смогли задать интересующие вопросы врачам нашей больницы и получить на них ответы. Надеемся, что подобные мероприятия будут проходить не только в День щитовидной железы, но и в другие праздники, чтобы как можно больше рязанцев имели возможность проверить свое здоровье в таком формате», – отметил главный врач ГКБ №11 Роман Васин.

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