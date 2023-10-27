В ГИБДД напомнили рязанцам о штрафах за езду по выделенной полосе

Утром 27 октября в сети появились снимки, как рязанцы на личном транспорте едут по выделенной для общественного транспорта полосе на Московском шоссе. В связи с этим Госавтоинспекция Рязанской области напомнила о штрафах, которые грозят нарушителям.

В ГИБДД отметили, что опознать выделенную полосу можно по знакам 5.11.1 а так же 5.13.1, 5.13.2 и 5.14.., которые сопровождаются указателем направления движения по полосе. Также она выделяется с помощью специальной разметки. Список транспортных средств, которым разрешено передвигаться по выделенным полосам, закреплён в статье 18.2 ПДД.

Нарушителям ПДД за выезд или остановку на выделенную полосу грозит административный штраф. Его размер составляет 1500 рублей.