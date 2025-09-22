Понедельник, 22 сентября, 2025
В Генштабе сообщили особенности осеннего призыва 2025 года

Алексей Самохин
Изображение от nikitabuida на Freepik

1 октября в России стартует осенний призыв на военную службу. Он пройдет в установленные сроки — с 1 октября по 31 декабря. Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Цимлянский, на службу планируется направить 160 тысяч человек.

Сроки, служба и новые правила

По словам Цимлянского, осенний призыв, как и весенний, не связан с проведением СВО. Все призывники будут служить только на территории России, а их срок службы, как и раньше, составит 12 месяцев. Отправки со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Исключение составляют некоторые районы Крайнего Севера, где призыв стартует 1 ноября.

В этом году призыв пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета». Эта база данных позволит военным комиссариатам поддерживать актуальную информацию. При наличии достаточных сведений в системе некоторые виды отсрочек могут быть предоставлены без личной явки призывника.

Оповещение будет проводиться с помощью электронных повесток, но бумажные версии все еще остаются юридически значимыми. Уведомления о повестке, а также о применении или отмене ограничительных мер будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».

Что грозит уклонистам?

Если призывник без уважительной причины не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, к нему будут применены временные ограничительные меры. Они направлены на обеспечение явки.

С этого года осенний призыв действует в течение всего года. Это означает, что если гражданин по каким-то причинам не будет отправлен на службу в текущий призыв, он будет направлен в период следующей призывной кампании.

Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены и направлены домой.

На сайте Минобороны России размещены номера телефонов военкоматов, по которым можно обратиться по вопросам осеннего призыва, сообщает РИА Новости

