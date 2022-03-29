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Вторник, 29 марта, 2022

В Генплан Заокского сельского поселения внесли изменения для строительства карьера

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В Генплан Заокского сельского поселения внесли изменения для строительства карьера

Александр Ильин

В Генеральный план Заокского сельского поселения Рязанской области внесли изменения для строительства песчаного карьера в пойме Оки. Постановление главного управления архитектуры и градостроительства региона опубликовано в газете «Рязанские ведомости». 

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Согласно документу, участок возле реки Оки площадью 63,56 гектаров переводят из земель сельхозназначения в производственную зону, предполагающую разработку карьера.

Ранее главархитектура Рязани отклонила проект строительства песчаного карьера в пойме Оки и направила его на доработку.

Напомним, на общественных обсуждениях 16 ноября 2021 года жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. 26 ноября его направили на доработку. В ситуацию вокруг строительства песчаного карьера на Оке вмешался и губернатор Любимов.

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