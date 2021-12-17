В Генплан Рязани внесут изменения

Корректировки обсудили на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы. Речь идет о трех земельных участках, расположенных в квартале 7 района Центральный общей площадью 18 га (от Рязанского кремля до реки Трубеж). 7 октября 2021 года по данному вопросу были проведены публичные слушания, принято положительное решение.

Рассматриваемая территория относится к нескольким зонам — зоне городских парков, скверов, бульваров, к заповедной зоне древнего ядра и исторической части Рязани, а также к охранной зоне Кремля, к зоне затопления паводками, частично — к санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, к охранной зоне памятников археологии.

Большая часть рассматриваемой территории расположена в границах лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани. Здесь находятся массивы многолетних деревьев, которые фактически являются участками городских лесов. Предлагаемые изменения в Генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов. Данные работы выполняются во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.12.2016 № Пр-2563 по обеспечению установления границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов. Для постановки на кадастровый учет необходимо перевести земельные участки в единую зону – городские леса.

Реклама

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также депутаты согласовали изменения в Программу приватизации муниципального имущества на 2021 год и утвердили условия приватизации ряда объектов.